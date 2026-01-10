Употребление яблочного уксуса: в чем опасность

Яблочный уксус тысячелетиями считался целебным средством. В древности его использовали для лечения кашля и инфекции. Сегодня его советуют применять как средство для похудения, против кислотного рефлюкса и контроля уровня сахара в крови. Разберемся, какие полезные свойства обладают научными подтверждениями и когда уксус может быть опасным.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Яблочный уксус - дважды ферментированный яблочный сок. В процессе ферментации образуется уксусная кислота, которая, как считается, обладает рядом полезных для здоровья свойств.

Такой уксус производится путем смешивания измельченных яблок с дрожжами, сахаром или другими углеводами. Через несколько недель природные бактерии и дрожжи ферментируют сок, превращая углеводы в алкоголь. Второй процесс ферментации превращает алкоголь в уксусную кислоту.

Сырой яблочный уксус содержит:

уксусную кислоту, убивающую вредные бактерии (в уксусе примерно 5–6% уксусной кислоты)

натуральные пробиотики (полезные бактерии), улучшающие работу иммунной системы и здоровье кишечника

антиоксиданты — природные вещества, предотвращающие повреждение клеток организма

В маркете продают как пастеризованный, так и сырой яблочный уксус. Для оздоровительных целей используют яблочный сырой уксус. Его мутный осадок содержит больше природных бактерий и дрожжей.

ПОТЕНЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Результаты некоторых исследований показывают, что яблочный уксус оказывает положительное влияние на здоровье. Но большинство из них небольшие и требуют дальнейших экспериментов для подтверждения их выводов. Поэтому можно говорить о возможных преимуществах яблочного уксуса.

1. Снижает уровень сахара в крови

При диабете 2 типа клетки организма не могут нормально усваивать сахар (глюкозу) из употребляемой пищи. Анализ исследований демонстрирует, что яблочный уксус способен снижать уровень глюкозы в плазме крови натощак, если его употреблять вместе с пищей, богатой сложными углеводами. Это происходит благодаря замедлению прохождения пищи из желудка в тонкую кишку (стул желудка) и усвоение молекул глюкозы. Это также способствует похудению, в частности, уменьшению количества абдоминального жира.

Следовательно, яблочный уксус может немного снизить уровень глюкозы, но этого недостаточно для ее стабильно нормального уровня. Для профилактики или контроля диабета важно соблюдать здоровое питание и план физических упражнений. Людям, принимающим препараты для снижения уровня сахара в крови, перед регулярным потреблением яблочного уксуса следует проконсультироваться с врачом.

2. Снижает уровень холестерина

Этот же мета-анализ исследований свидетельствует, что яблочный уксус снижает общий уровень холестерина и триглицеридов (содержащихся в крови жиров), одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Этот эффект более выражен у людей с диабетом второго типа. Однако для полного понимания роли яблочного уксуса в регулировании уровня холестерина необходимы более масштабные исследования.

3. Способствует похудению

Когда исследователи считали, что уксусная кислота помогает сжечь больше жира и изменить гормоны, стимулирующие аппетит. Сейчас это уже не считается правдой. Однако систематический обзор исследований показывает, что яблочный уксус помогает дольше оставаться сытым, в частности, сдерживает желание перекусить в течение примерно двух часов после еды. Другое исследование, в котором приняли участие 120 подростков и молодых людей с избыточным весом и ожирением, показало, что яблочный уксус способствует снижению веса и индекса массы тела (ИМТ). Однако не стоит рассчитывать, что только яблочный уксус поможет похудеть. Доказательств его долгосрочных преимуществ в подавлении аппетита нет.

4. Улучшает функциональную способность иммунной системы

В качестве ферментированного продукта яблочный уксус насыщен природными пробиотиками, которые способствуют лучшему балансу микробиоты кишечника и модерируют иммунитет.

5. Предотвращает повреждение клеток

Антиоксиданты в яблочном уксусе защищают клетки от свободных радикалов, способных повреждать молекулы, способствуя преждевременному старению, воспалению и развитию сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических заболеваний.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Яблочный уксус обладает высокой кислотностью. Она может разрушать зубную эмаль, являющуюся защитным слоем на наружной поверхности зубов. Уксусная кислота в чистом, неразбавленном яблочном уксусе также способна вызвать ожог пищевода. Во избежание этого рекомендуется разбавить яблочный уксус, добавив его столовую ложку к чашке теплой воды.

К другим возможным побочным эффектам относятся:

Снижение уровня калия. Яблочный уксус оказывает влияние на уровень калия. Поэтому его не следует употреблять при гипокалиемии (низком уровне калия), потому что это ухудшит состояние.

Взаимодействие с лекарствами: инсулин, диуретики (мочегонные препараты), слабительные средства и лекарства против гипертензии (высокого кровяного давления).

Тошнота и рвота. Некоторые люди не переносят вкуса и кислотности яблочного уксуса. Если от уксуса становится плохо, не следует его употреблять.

При гастропарезе (расстройство, осложняющее прохождение пищи через пищеварительный тракт): яблочный уксус замедляет стул желудка.

Нужно держать чистый яблочный уксус подальше от детей, чтобы они не могли его выпить или нанести на кожу, что может вызвать ожог.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

По имеющимся данным, яблочный уксус в небольших количествах безопасен для большинства людей. Однако он не утвержден для лечения каких-либо заболеваний.

Если интересуют его потенциальные преимущества, можно начать с употребления нескольких капель уксуса, смешанных с водой. По желанию увеличивать дозу, но она должна составлять не более двух столовых ложек в день.

Также можно добавлять столовую ложку яблочного уксуса в теплый чай, чтобы смягчить его вкус, или добавить немного уксуса в любимый соус, заправку для салата или маринад, что придаст им пикантности.

Уксус хорошо использовать для консервирования и маринования. Его кислотность убивает бактерии, вызывающие порчу продуктов.

Следует помнить, что яблочный уксус не является чудодейственным средством и не заменяет здоровое питание. Его полезные свойства до конца не исследованы, поэтому перед употреблением важно проконсультироваться с врачом.