Ужин 'что есть в холодильнике': что приготовить наскоро

Вкуснее всего блюда получаются тогда, когда кажется: в холодильнике ничего нет. А значит — ужин, который становится одним из любимых дома.

Этот рецепт именно таков: быстро, просто и очень по-домашнему.

Для митболов:

• Куриный фарш – 400 г;

• Сладкий перец – 1 шт;

• Лук – 1 шт;

• Зеленый лук – пучок;

• Петрушка – пучок;

• Чеснок – 2 зубца;

• Соль, перец, зира, сухой чеснок – по вкусу.

Для соуса:

• Сельдерей - 1 стебель;

• Болгарский перец – 1 шт;

• Лук – 1 шт;

• Лисички – 150 г;

• 1 стакан томатов пелати или 2 ст.л. томатной пасты;

• Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Измельчите перец, лук, чеснок и зелень. Добавьте в фарш вместе со специями.

2. Сформируйте митболы и обжарьте их до золотистой корочки.

3. Для соуса: нарежьте сельдерей, перец и лук. Обжарьте до мягкости, добавьте грибы, приправьте, введите томатную пасту или томаты пелати;

4. Добавьте митболы к соусу и протушите несколько минут под крышкой.

Подавать с любым гарниром — рисом, пастой или даже куском хлеба.

Сохраните рецепт. В следующий раз вместо "что бы такое приготовить?" ответ будет уже готов