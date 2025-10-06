Вкусные домашние куриные котлеты

Ингредиенты:

• Куриный фарш филейный – 500 г

• Картофель (средний) — 1 шт.

• Яйцо — 1 шт

• Соль – ½ ч.л.

• Черный перец – по вкусу

• Сухой чеснок – ½ ч.л.

• (По желанию: немного панировочных сухарей или ложка сметаны для нежности)

Приготовление:

1. Картофель натри на мелкой терке, отжми лишнюю жидкость.

2. Смешай в миске куриный фарш, картофель, яйцо, соль, перец и сухой чеснок.

3. Хорошо вымеси массу до однородности. Если кажется слишком редкой — добавь немного сухарей.

4. Сформуй котлеты мокрыми руками.

5. Обжарь на сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон (по 3–4 мин).

6. Затем накрой крышкой и туши на минимальном огне 7–10 мин, чтобы котлеты стали сочными внутри.

Подача:

Лучше всего сочетаются с картофельным пюре или овощным салатом.

Если хочешь ресторанный вариант – добавь ложку сливочного масла в конце на горячие котлеты.