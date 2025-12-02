Вкусный шашлык дома: рецепт приготовления

Шашлык дома, Или готовим мясо в мультипечке.

Вкусно Быстро и Легко еще и экономно - что еще нужно до приготовления дома - я тестировал мультипечь.

А чтобы дома удалось так же вкусно я добавляю немного хитростей:

-1кг ошеек

-200г лука

-немножко горчицы, соус ворчестер или соевый

-соль, ароматный и черный перцы, -понемногу: подкопченая паприка и молотый кориандр

-масло

мясо нарезаю крупным куском, добавляю соль, специи и ворчестер, и наверх хорошо выжимаю сок из мелко нарубленного лука,

Хорошо массирую кусочки и сверху смазываю маслом – так лучше для приготовления.

Даю постоять полчаса.

ставлю температуру 200 градусов и полное обдувание, помещаю кусочки так чтобы между ними было пространство для обдува и готовлю к румяности с одной стороны и затем переворачиваю и к румяности с другой стороны.

не готовьте долго – самое вкусное когда кусочки сочные.

Вкусно, когда мясо мариновалось хотя бы ночь.

лук потом каплю уксусом, добавляю щепотку сахара и сеченую зелень – и им как гарнир, как летом.

Если очень крепкая, то можно замочить в ледяной воде или залить кипятком, и затем замариновать как вы любите!