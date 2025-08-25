Артрит у кошек: как распознать и облегчить состояние
Коты умело скрывают боль, поэтому владельцам следует быть внимательными и не путать симптомы с "обычным старением". Остеоартрит – это хроническое заболевание суставов, когда хрящ, выполняющий роль амортизатора между костями, постепенно разрушается. В результате кости трутся друг о друга, что вызывает боль, скованность и воспаление.
На что обратить внимание и как поступить в случае подозрения на проблемы со здоровьем, пояснило издание Daily Paws.
Чаще всего поражаются:
- позвоночник,
- бедра,
- колени,
- локти,
- скакающие суставы.
Причинами могут быть травмы, врожденные пороки развития, лишний вес или возрастные изменения. По статистике, более 60% кошек после 6 лет уже имеют признаки артрита, хотя хозяева этого часто не замечают.
Как понять, что у кота артрит
Кошки редко открыто демонстрируют боль – в естественных условиях это означало бы слабость. Поэтому вместо явной хромоты можно заметить следующие изменения:
- кот перестает или реже прыгает на любимые места;
- возникают трудности с лестницей;
- быстрая утомляемость во время игры или бега;
- отказ от лотка с высокими бортами;
- снижение активности, больше спит;
- нежелание, чтобы его гладили в отдельных участках тела, раздражительность.
Даже небольшие отклонения следует воспринимать серьезно: чем раньше поставят диагноз, тем легче помочь животному.
Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться
Диагностика
Ветеринар видит любимца только во время приема, в то время как хозяин ежедневно наблюдает за его поведением. Само видео из дома – например, как кот ходит по лестнице или прыгает – могут помочь врачу заподозрить артрит. Для подтверждения диагноза часто назначают рентген.
Лечение артрита у кошек
Болезнь полностью вылечить невозможно, однако можно замедлить ее развитие и снизить боль. Терапия обычно включает:
- обезболивание - современные препараты, НПВС (только под контролем ветеринара), физиотерапию, массаж, лазер, иглоукалывание, хондропротекторы, омега-3;
- контроль веса – лишние килограммы сильно нагружают суставы;
- умеренная активность — регулярные легкие игры и упражнения поддерживают подвижность.
Как обустроить дом для кота с артритом
Облегчить жизнь можно простыми переменами:
- теплое и удобное спальное место;
- миски на подставках, чтобы не приходилось низко наклоняться;
- туалет с низким бортиком;
- пандусы или небольшие ступени для доступа на диван или кровать.
Артрит у кошек – не приговор. Благодаря современной ветеринарии можно существенно улучшить качество жизни животного. Главное – внимательность хозяина и своевременное обращение к врачу.
Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!