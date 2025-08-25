Артрит у кошек: как распознать и облегчить состояние

Коты умело скрывают боль, поэтому владельцам следует быть внимательными и не путать симптомы с "обычным старением". Остеоартрит – это хроническое заболевание суставов, когда хрящ, выполняющий роль амортизатора между костями, постепенно разрушается. В результате кости трутся друг о друга, что вызывает боль, скованность и воспаление.

Чаще всего поражаются:

позвоночник,

бедра,

колени,

локти,

скакающие суставы.

Причинами могут быть травмы, врожденные пороки развития, лишний вес или возрастные изменения. По статистике, более 60% кошек после 6 лет уже имеют признаки артрита, хотя хозяева этого часто не замечают.

Как понять, что у кота артрит

Кошки редко открыто демонстрируют боль – в естественных условиях это означало бы слабость. Поэтому вместо явной хромоты можно заметить следующие изменения:

кот перестает или реже прыгает на любимые места;

возникают трудности с лестницей;

быстрая утомляемость во время игры или бега;

отказ от лотка с высокими бортами;

снижение активности, больше спит;

нежелание, чтобы его гладили в отдельных участках тела, раздражительность.

Даже небольшие отклонения следует воспринимать серьезно: чем раньше поставят диагноз, тем легче помочь животному.

Диагностика

Ветеринар видит любимца только во время приема, в то время как хозяин ежедневно наблюдает за его поведением. Само видео из дома – например, как кот ходит по лестнице или прыгает – могут помочь врачу заподозрить артрит. Для подтверждения диагноза часто назначают рентген.

Лечение артрита у кошек

Болезнь полностью вылечить невозможно, однако можно замедлить ее развитие и снизить боль. Терапия обычно включает:

обезболивание - современные препараты, НПВС (только под контролем ветеринара), физиотерапию, массаж, лазер, иглоукалывание, хондропротекторы, омега-3;

- современные препараты, НПВС (только под контролем ветеринара), физиотерапию, массаж, лазер, иглоукалывание, хондропротекторы, омега-3; контроль веса – лишние килограммы сильно нагружают суставы;

– лишние килограммы сильно нагружают суставы; умеренная активность — регулярные легкие игры и упражнения поддерживают подвижность.

Как обустроить дом для кота с артритом

Облегчить жизнь можно простыми переменами:

теплое и удобное спальное место;

миски на подставках, чтобы не приходилось низко наклоняться;

туалет с низким бортиком;

пандусы или небольшие ступени для доступа на диван или кровать.

Артрит у кошек – не приговор. Благодаря современной ветеринарии можно существенно улучшить качество жизни животного. Главное – внимательность хозяина и своевременное обращение к врачу.

