Что такое поприга, пасуля и крупмли: Что означают интересные закарпатские диалектизмы
Путешествуя по Украине, не сложно заметить, что наименование разных предметов может отличаться в разных регионах страны. Исторически сложилось так, что жители определенных областей используют особый словарный запас в своей устной речи. В частности, это касается и Закарпатья.
Закарпатский диалект или говор – это настолько оригинальный, что может показаться на иностранном языке для тех, кто впервые сталкивается с ним. Даже если все живут в пределах одной страны, посещая живописные села Закарпатья и слушая местных жителей, вы, возможно, не сможете понять, о чем идет речь в их разговоре, пишет УНИАН.
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Однако этот диалект имеет свою уникальность и колорит, и закарпатские слова могут стать для вас магнитом, который погрузит вас в увлекательное путешествие, где слова имеют разные оттенки и богатый исторический контекст.
Сегодня мы расскажем об одном из этих интересных закарпатских слов – "парадичка". Это название может показаться необычным, но именно так в Закарпатье называют помидоры. Если вам придется говорить о нескольких помидорах, то употребляйте форму "парадички".
Например, в закарпатском говоре, "Файні парадички уросли на керті" означає "Гарні помідори виростали на городі" а "Йду лем в бовт за парадічками" переводится, как "Пойду в магазин за помидорами".
Происхождение слова "парадичка" может быть связано с другими языками, поскольку в соседних странах слова для помидоров выглядят подобно: в Венгрии - "paradicsom", в Словакии - "paradajka", в Сербии - "парада", а в Словении - "paradižnik".
Кроме слова "парадичка" в закарпатском диалекте существует много других интересных слов для обозначения овощей и предметов обихода. Вот несколько из них:
- "киндирица" - кукуруза,
- "поприга" - перец,
- "крупмлі" - картофель,
- "пасуля" - фасоль,
- "ритьков" - редис,
- "горниць" - кастрюля,
- "леквар" - джем,
- "фінджя" - чашка,
- "фірганги" - шторы,
- "будар" - туалет,
- "палачінтовка" - сковорода,
- "дараб" - лоскуток,
- "мачка" - кишка,
- "ковіль" - кофе.
Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал, как правильно употреблять предлоги "по" и "з" в украинском языке.
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