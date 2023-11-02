Что такое поприга, пасуля и крупмли: Что означают интересные закарпатские диалектизмы

Путешествуя по Украине, не сложно заметить, что наименование разных предметов может отличаться в разных регионах страны. Исторически сложилось так, что жители определенных областей используют особый словарный запас в своей устной речи. В частности, это касается и Закарпатья.

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Закарпатский диалект или говор – это настолько оригинальный, что может показаться на иностранном языке для тех, кто впервые сталкивается с ним. Даже если все живут в пределах одной страны, посещая живописные села Закарпатья и слушая местных жителей, вы, возможно, не сможете понять, о чем идет речь в их разговоре, пишет УНИАН.

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Однако этот диалект имеет свою уникальность и колорит, и закарпатские слова могут стать для вас магнитом, который погрузит вас в увлекательное путешествие, где слова имеют разные оттенки и богатый исторический контекст.

Сегодня мы расскажем об одном из этих интересных закарпатских слов – "парадичка". Это название может показаться необычным, но именно так в Закарпатье называют помидоры. Если вам придется говорить о нескольких помидорах, то употребляйте форму "парадички".

Например, в закарпатском говоре, "Файні парадички уросли на керті" означає "Гарні помідори виростали на городі" а "Йду лем в бовт за парадічками" переводится, как "Пойду в магазин за помидорами".

Происхождение слова "парадичка" может быть связано с другими языками, поскольку в соседних странах слова для помидоров выглядят подобно: в Венгрии - "paradicsom", в Словакии - "paradajka", в Сербии - "парада", а в Словении - "paradižnik".

Кроме слова "парадичка" в закарпатском диалекте существует много других интересных слов для обозначения овощей и предметов обихода. Вот несколько из них:

"киндирица" - кукуруза,

"поприга" - перец,

"крупмлі" - картофель,

"пасуля" - фасоль,

"ритьков" - редис,

"горниць" - кастрюля,

"леквар" - джем,

"фінджя" - чашка,

"фірганги" - шторы,

"будар" - туалет,

"палачінтовка" - сковорода,

"дараб" - лоскуток,

"мачка" - кишка,

"ковіль" - кофе.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал, как правильно употреблять предлоги "по" и "з" в украинском языке.

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