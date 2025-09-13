Глухие от природы: действительно ли у белых кошек плохой слух

Белые кошки действительно чаще сталкиваются с врожденной глухотой, и причиной этого являются особенности генетики. Их белая шерсть – следствие действия W-гена, который "блокирует" другие гены, ответственные за пигментацию шерсти, кожи и даже глаз. Именно он связан с риском проблем со слухом, поскольку влияет на формирование пигментных клеток меланоцитов.

Эти клетки необходимы не только для цвета, но и для нормального развития слухового аппарата. Если они отсутствуют во внутреннем ухе, кот может родиться глухим. Об этом пишет centralna.vet.

По статистике, около 22% белых кошек имеют нарушение слуха хотя бы на одно ухо. Если у любимца один глаз голубой, вероятность глухоты возрастает до 40%, а при двух голубых глазах риск достигает 80%. При гетерохромии (различных по цвету глаз) глухота обычно возникает со стороны голубого глаза. При этом у кошек с желтыми или зелеными глазами вероятность проблем со слухом значительно ниже – около 10%.

Голубые глаза у белых кошек считаются своеобразным индикатором риска, ведь их оттенок возникает не из-за пигмента, а благодаря эффекту рассеяния света. Это тоже сигнализирует о недостатке меланоцитов, необходимых для слуха.

Несмотря на особенности, глухота не мешает котам жить счастливой и здоровой жизнью. Они остаются активными, кроткими и сообразительными. Единственное правило – создать для них безопасные условия: не выпускать без присмотра на улицу, ведь кот не услышит автомобиля или опасности, и общаться с ним с помощью жестов, вибраций или световых сигналов.

Проверить слух у котенка можно и дома — достаточно сделать звук вне поля зрения. Для точного определения у взрослых животных есть специальный тест BAER. О разведении белых кошек, особенно с голубыми глазами, лучше консультироваться с ветеринарным генетиком, чтобы минимизировать риск передать эту особенность потомству.

