Идеальная закуска к праздничному столу: рецепт фасоли в томатном соусе на зиму

Фасоль в томатном соусе – это не просто вкусное блюдо, а настоящая находка для холодного времени года. Она может стать гарниром, сытной закуской, полноценным блюдом или даже начинкой для пирожков, вареников или лаваша. Готовится такая консервация из доступных ингредиентов и не требует сложных усилий.

Об этом пишет VSN. Самый распространенный вариант – классическая фасоль в томате. Для ее приготовления вам понадобится фасоль (белая или цветная) – 1 кг, лук репчатый – 500 г, морковь – 500 г, масло – 200 мл, сахар – 3 ст. л., соль – 2 ст. л., уксус 9% – 2 ст. л., лавровый лист – 2–3 шт., перец черный горошком – по вкусу.

Замоченную заранее и отварную до полуготовности фасоль сочетают с обжаренными овощами - луком и морковью, добавляют томатный сок, специи, соль и сахар, а в конце немного уксуса. Смесь тушат на слабом огне, разлагают в стерилизованные банки и закатывают.

Лучше всего для таких заготовок брать белую фасоль, она хорошо держит форму после термической обработки. По желанию можно добавить чеснок или перец для остроты. Хранить такие банки следует в холодном темном месте, и они станут настоящим спасением зимой.

