Идеальная закуска: рецепт квашеных помидоров сливка

Квашенные помидоры сорта "сливка" - это вкусная и ароматная заготовка на зиму, которая станет прекрасной закуской и поможет сохранить летние вкусы до холодов. Благодаря своей плотной текстуре эти томаты не развариваются во время ферментации, а зелень и специи придают им выразительный пикантный вкус.

Особенность этого рецепта заключается в том, что он не нуждается в уксусах, а процесс квашения длится примерно месяц. Для приготовления следует выбирать только крепкие, целые плоды без трещин. Листья хрена, смородины или вишни вместе с укропом придают аромат и помогают сохранить хрусткость. Острый перец добавляется по вкусу – от легкой пикантности до ощутимой остроты.

Для этого понадобятся плотные томаты (около 600 г), зелень (около 50 г), головка чеснока и один стручок красного перца чили. Для рассола готовят литр воды, две столовых ложки каменной соли и одну ложку горчичного порошка.

Сначала нужно подготовить зелень: хорошо промыть зонтики укропа, листьев хрена, смородины и вишни, измельчить их вместе с острым перцем и чесноком. На дно стерильной банки выкладывают листья и укроп, добавляют кусочек корня хрена. Каждый томат надрезают, начиняют смесью зелени и чеснока и плотно складывают в банке.

Отдельно готовят рассол, растворяя соль и горчицу в холодной воде, после чего заливают банки до краев. Заготовку прикрывают крышками, но не завинчивают плотно, оставляют на три дня при комнатной температуре, а затем переносят в прохладное место. Помидоры должны настояться как минимум месяц, чтобы полностью набрать вкус.

После начального этапа квашения банки следует перенести в прохладное место, где они могут сохраняться длительное время. Такие помидоры станут универсальной закуской и отличным основанием для многих блюд.

