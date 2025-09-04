Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Сочетание сочных помидоров и яблок создает уникальный кисло-сладкий вкус, который трудно повторить. Если правильно подобрать пропорции и добавить специи, получите соус, который станет настоящей изюминкой на столе.

Недаром кетчуп остается популярнейшим соусом в мире уже десятилетиями. Об этом пишет Сенсация.

Ингредиенты (на 4 кг помидоров):

яблоки - 500 г

болгарский перец – 4 шт.

лук – 4 шт.

перец чили – 2 шт.

чеснок - 1 головка

соль – 1 ст. л.

сахар - 300 г

уксус 9% - 100 мл

лавровый лист – 8 шт.

гвоздика – 8 шт.

молотый кориандр - 1 ст. л.

Помидоры и яблоки нарежьте кусочками, сложите в кастрюлю и варите на слабом огне. Лук, чеснок и перец пропустите через мясорубку или размельчите блендером, добавьте к помидорно-яблочной массе. Посолите и тушите около 1,5 часов. Протрите массу через сито, чтобы соус стал однородным. Поверните на огонь, добавьте специи, сахар и уксус. Варите еще 30 минут. Готовый кетчуп разлейте в стерилизованные банки, закройте плотно крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем до полного охлаждения.

Такой соус можно пробовать уже через несколько дней, а храниться он будет круглый год. Лучше готовить сразу большую партию — процесс хоть и длительный, но результат того стоит.

