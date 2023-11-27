Как лучше запоминать сны с утра: простые советы

В течение своей жизни человек проводит от 15 до 30 лет во сне, и практически каждую ночь мы переживаем сны. Хотя почти все люди видят сны, не все могут их верно запоминать. Запоминание снов требует сильного интереса к этой стороне внутренней жизни.

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Чтобы начать запоминать сны, важно настраивать себя на это перед засыпанием, сообщает Ukr.Media. Перед тем как уснуть важно себе напомнить: "Сегодня я обязательно запомню сюжет сна".

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Попытайтесь избегать быстрого пробуждения с помощью будильника, поскольку это может мешать нормальному процессу запоминания снов. Если вам нужно просыпаться с помощью будильника, выберите приятную мелодию, которая постепенно увеличивает громкость.

Не стоит слишком увлекаться методикой запоминания снов, которая предполагает пробуждение в середине ночи. Это может вызвать бессонницу и неврозы, связанные с хроническим нарушением сна.

Если вы случайно очнулись ночью, попробуйте не открывать глаза и повторить у себя сюжет сна. Если вы не можете быстро заснуть, имея при этом блокнот и слабый ночник поблизости, это может помочь зафиксировать выделенные моменты.

При пробуждении утром старайтесь держать глаза закрытыми чуть дольше и избегать движений, чтобы не потерять впечатление от сна.

Чтобы запомнить сновидения, поэтапно восстанавливайте ключевые моменты в памяти. Если это трудно, попробуйте ответить на вопрос: где происходило происходящее, кто участвовал, какова была ваша роль, какие эмоции возникли, какое настроение осталось.

Равномерно откройте глаза, избегая вида в окно, и попробуйте перенести все, что вы запомнили, на бумагу. Если это затруднительно, можно использовать диктофон.

Не беспокойтесь, если сначала не удается вспомнить весь сюжет. Постарайтесь восстановить яркие фрагменты или зафиксировать ощущение и общее настроение сновидения. Эмоции помогут вам восстановить хотя бы основные части выделенного вам сна.

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