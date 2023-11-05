rus
Українська
Общество

Как на украинском сказать "собутыльник"

Былим Елена

Как на украинском сказать 'собутыльник'

В сообществе "Чиста мова" в Фейсбуке украинцы поинтересовались, как сказать на украинском языке "собутыльник". Этим словом россияне называют людей, вместе употребляющих алкогольные напитки.

В русско-украинском словаре языковеда Авсия Изюмова за 1926 год есть только один вариант перевода этого слова. Это "горілча́ний брат". А на сайте "Словотір" предлагаются следующие варианты перевода:

  • супияк
  • співчарник
  • почарківець ("товариш по чарці")
  • чаркувальник
  • почарник
  • однопляшечник
  • спільник з пиятики.

Сообщество "Чиста мова" предлагает всего три варианта перевода слова "собутыльник". Это "горілча́ний брат", "почаркі́вець" и "чопови́й брат" (від "чопового" – мита на продаж спиртного).

Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "перчатки"

Что касается людей, злоупотребляющих алкоголем, в Украине их называют пьяницами.

Синонимы к слову пьяница:

  • алкого́лік
  • випива́ка
  • запия́ка
  • опия́ка
  • п'янди́га
  • п'яни́ця
  • п'яни́ченька
  • п'яни́чка
  • п'янчу́га
  • п'янчу́жка
  • п'яню́га
  • пите́ць
  • питу́щий
  • пропия́ка
  • брагун
  • бражник
  • пиворіз
  • пропоєць
  • пропій

Ранее языковед Александр Авраменко сказал, сказать правильно "потяг" или "поїзд".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество