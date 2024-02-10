Как на украинском сказать 'високосный год': языковед указала на ошибку

Високосный год так называется, поскольку имеет один дополнительный день. Такие годы составляют 366 дней, в отличие от обычного года, который имеет 365 дней. Этот дополнительный день, 29 февраля, прилагается к календарю раз в четыре года.

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Римский император Юлий Цезарь ввел високосный год в 46 году до н. По оценкам, во всем мире 29 февраля празднуют день рождения около пяти миллионов человек, которых называют "прыгунами" (Leaplings).

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Как возник високосный год

Земля вращается вокруг Солнца за 365,2422 дня. Поскольку мы не можем иметь 0,2422 дня, календарный год насчитывает 365 дней, а 0,2422 дня скапливаются в течение 4 лет. Чтобы синхронизировать календарный год с астрономическим годом, к календарю добавляется дополнительный день – 29 февраля.

Как правильно называть високосный год

Академический толковый словарь (1970-1980) определяет, что "високосный год" - это каждый четвертый календарный год, имеющий на одни сутки больше (366), чем обычный (365), номер которого без остатка делится на четыре.

Тем временем редактор Ольга Васильева на своей странице в Facebook подняла интересный вопрос о том, как правильно называть год, который имеет 366 дней.

По ее словам, вместо привычного "високосного" лучше использовать слова "касьянов" или "переступный".

"Високосный" – это калька по русскому языку, которая несет в себе искажение первоначального значения. А название "касьянов" происходит от церковного праздника в честь святого Кассиана, который выпадает на 29 февраля.

"Переступный" описывает суть явления, ведь календарь "переступает" через один день.

Ольга Васильева ссылается на словарь Крымского и Ефремова (1924-33 гг.), дающий перевод слова "високосный" как "касьянов" или "переступный".

По ее словам, в 1920-х годах, во время усиления "языкового вредительства" со стороны россии, слово "переступный" искусственно вытеснялось из украинского языка. В частности, словарь 1948 уже не содержит слова "переступный".

Следует сознательно выбирать слова и использовать украинские аналоги заимствований. "Касянов" и "переступный" - это исторически обоснованные и понятные названия для високосного года.

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