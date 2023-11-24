Как по-украински правильно сказать "томный взгляд": ответ языковеда
Многие украинцы не знают, как правильно переводить слова с русского языка. В частности, проблемы вызывают слова "востребованный", "косноязычный" и "томный".
Известный учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, какими соответствиями следует пользоваться. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".
"В нашем языке есть такие слова, которые носители языка несправедливо забывают или вообще не знают. А на их месте довольно часто роскошествуют российские соответствия. Вот проверьте себя. Как на украинском сказать: "востребованный", "косноязычный", и "томный"? Если не вспомнили, так этот урок именно для вас", – отметил он.
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По словам языковеда, "востребованный" на украинский можно перевести двумя вариантами. В частности, можно сказать, "затребуваний" або "запитаний".
В свою очередь "косноязычный" на украинский переводится как "недорікуватий", "гугнявий" или "недомовний". Словосочетание "томный взгляд" на украинском будет: "млосний погляд".
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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