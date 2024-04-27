Как пожарить шашлык на углях, чтобы он получился сочным: главные правила
Приготовление шашлыка – это не просто жарка мяса на углях. Каждый этап этого процесса, от маринования до выбора шампуров, играет немаловажную роль в формировании конечного вкуса и сочности блюда.
Издание patrioty.org.ua поделилось самыми ценными советами, которые помогут вам приготовить идеальный шашлык. Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить шашлык, который поразит своим вкусом и сочностью. Помните, что главное – использовать качественное мясо, свежие ингредиенты и готовить с душой!
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Маринад:
- Выбор маринада – дело вкуса.
- Однако важно помнить, что солить мясо нужно всего за 10 минут до его отправки на мангал.
- Соль мгновенно впитывает воду из волокон мяса, делая его твердым и сухим.
- Добавляйте соль только тогда, когда уголь практически готов, тщательно перемешав мясо.
Мангал:
- Уголь – ключевой фактор сочного шашлыка.
- Начинайте жарить мясо только тогда, когда оно покроется белой золой.
- Распределите угли равномерно по всей плоскости мангала.
Шампуры:
- Используйте толстые шампуры.
- Металл будет прогреваться медленно и равномерно, обеспечивая правильную прожарку мяса изнутри.
Время приготовления:
- Время изготовления находится в зависимости от размеров кусков мяса.
- Оптимальный размер одного куска – 2/3 от сигаретной пачки.
- Такой кусок мяса на угле готовится около 20 минут.
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