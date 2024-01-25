Как правильно перевести на украинский 'куй железо пока горячо': Языковед назвал колоритные варианты

Многие не знают, как правильно перевести русскую поговорку "куй железо пока горячо" на украинский. Несмотря на это, в украинском языке существует несколько соответствий.

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Языковед Александр Авраменко назвал колоритные варианты. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

Этим выражением подчеркивают, что все нужно делать вовремя, пока для этого есть благоприятная ситуация.

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"Ответников к поговорке "куй железо пока горячо" несколько. Вот послушайте: "хапай, Петре, поки тепле", "лови рибку, поки ловиться", "весна раз красна", "п'ятниця вдруге не трапиться", – отметил он.

Еще один пример: "коваль клепле, доки тепле". Можно использовать любое из этих выражений.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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