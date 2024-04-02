Как правильно приготовить котлету по киевски, чтобы масло вытекало как следует
Кто не знает и не любит это легендарное блюдо? Котлета по-киевски – это не просто мясо, это настоящая кулинарная симфония, где сочное куриное филе сочетается с ароматным сливочным маслом и хрустящей панировкой.
Рецептом идеальной котлеты по-киевски поделилась суперфиналистка Мастер Шеф Ольга Рябенко в своем Instagram. Секрет ее котлет – в невероятно вкусной начинке из сливочного масла, творога и укропа. Попытайтесь приготовить котлеты по-киевски по этому рецепту, и вы будете приятно удивлены.
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Ингредиенты:
- Куриное филе – 3 шт.
- Сливочное масло – 120 г
- Твердый сыр – 150 г
- Укроп – 50 г
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 200 г
- Панировочные сухари – 200 г
- Соль, перец
- Масло для фритюра
Приготовление:
- Разрежьте куриное филе пополам, накройте пищевой пленкой и отбейте. Посолите и поперчите.
- Смешайте сливочное масло с тертым сыром и измельченным укропом. Заверните массу в пленку и положите в холодильник.
- Взбейте яйца в миске. В другие миски насыпьте муку и панировочные сухари.
- Достаньте масляную начинку из холодильника, нарежьте кусочками и сформуйте. Заверните начинку в куриное филе.
- Обвалите котлеты в муке, затем в яйцах и сухарях.
- Жарьте котлеты во фритюре до золотистого цвета (около 7 минут).
- Выложите котлеты в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте в духовке при 180°C в течение 30 минут.
Важно!
- Обязательно используйте качественное сливочное масло.
- Не передерживайте котлеты во фритюре, в противном случае они станут сухими.
- Запекание в духовке делает котлеты более сочными.
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