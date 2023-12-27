Можно ли говорить 'говорити по-українськи': языковед удивил ответом

Многие не знают, не будет ли выражение "говорити по-українськи" неправильным. Но есть другая форма, которая будет звучать более органично.

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"Говорити по-українськи" – это правильно вариант, но это редко применяемый вариант. Об этом языковед Александр Авраменко рассказал для "Сніданку з 1+1".

Также правильна форма "говорити по-українському". Однако лучше употреблять выражение: "говорити українською".

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В то же время следует избегать изречений "на українській мові" или "укрАїнській мові", ведь эти слова – языковые кручи.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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