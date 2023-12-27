Можно ли говорить "говорити по-українськи": языковед удивил ответом
Многие не знают, не будет ли выражение "говорити по-українськи" неправильным. Но есть другая форма, которая будет звучать более органично.
"Говорити по-українськи" – это правильно вариант, но это редко применяемый вариант. Об этом языковед Александр Авраменко рассказал для "Сніданку з 1+1".
Также правильна форма "говорити по-українському". Однако лучше употреблять выражение: "говорити українською".
Читайте также: Языковед объяснил, почему нельзя говорить "за пару хвилин": В чем ошибка
В то же время следует избегать изречений "на українській мові" или "укрАїнській мові", ведь эти слова – языковые кручи.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !