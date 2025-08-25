Невероятная вкусняшка: рецепт салата из баклажанов на зиму
Баклажаны – один из самых любимых овощей для зимней консервации. Они прекрасно сочетаются с помидорами, болгарским перцем, морковью и луком, а правильно подобранные специи и зелень делают блюдо не хуже свежих летних салатов.
Об этом пишет Сенсация.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 кг
- сладкий перец – 1 кг
- помидоры – 1,5 кг
- морковь – 0,5 кг
- чеснок – 200 г
- острый перец – 1 шт
- укроп – пучок
- петрушка – пучок
- сахар – 150 г
- соль – 50 г
- уксус – 100 г
- растительное масло – 0,5 л
Чтобы приготовить вкусный салат на зиму, нужно подготовить овощи: баклажаны моют, нарезают и оставляют в подсоленной воде, чтобы убрать возможную горечь. Болгарский перец очищают от семян и режут полосками, морковь натирают на терке. Помидоры измельчают через мясорубку, добавляют чеснок, перец и свежую зелень. Все перемешивают, солят, подслащивают, вливают растительное масло и уксус.
Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила
Смесь ставят на огонь, доводят до кипения и варят еще около получаса. Готовый салат раскладывают в стерильные банки, закрывают крышками, переворачивают и оставляют под полотенцем до полного охлаждения. Хранить заготовку следует в темном прохладном месте.
Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!