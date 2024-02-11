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Никогда больше не будет сухой: Как правильно готовить свинину

Игорь Романько

Я правильно готовить свинину, чтобы мясо получилось сочным

Секреты сочного мяса: Хотите приготовить тающее во рту мясо? Не проблема! С этим рецептом справится даже начинающий кулинар.

Этот рецепт можно использовать для приготовления других видов мяса, например говядины или курицы. С этими советами вы всегда будете готовить тающее во рту мясо, рассказывает alin_withkitchen.

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Что вам понадобится:

  • 650 г свиной вырезки
  • 100 г сливочного масла
  • Соль, паприка, сухой чеснок и зелень по вкусу
  • Фольга

Как готовить:

  1. Подготовьте мясо. Промойте вырезку и очистите от пленок.
  2. Сделайте ароматное масло. Смешайте мягкое сливочное масло с солью, специями и измельченной зеленью.
  3. Заверните мясо в фольгу. Выложите несколько слоев фольги, смажьте последний слой ароматным маслом. Уложите вырезку на фольгу и плотно заверните.
  4. Запекайте мясо. Разогрейте духовку до 210°C и запекайте мясо в течение 60 минут.
  5. Дайте мясу "отдохнуть". Извлеките мясо из духовки, но не разворачивайте фольгу. Дайте ему постоять 10-15 минут.
  6. Нарежьте и подавайте. Разверните фольгу, нарежьте мясо на ломтики и подавайте к столу.

Еще несколько советов для приготовления сочного мяса:

  • Не передерживайте мясо на огне.
  • Используйте мясной термометр, чтобы проверить готовность мяса.
  • Дайте мясу отдохнуть после приготовления.
  • Не режьте мясо сразу после того, как вынули его из духовки или из сковороды.

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