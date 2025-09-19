rus
Почему коты любят грызть домашние растения: ветеринары дали шокирующий ответ

Цихоцкая Мария

Коты прибегают к грыжению растений не из баловства, а чтобы очистить желудок от комков шерсти

Многие хозяева кошек замечали, что их любимцы вдруг начинают жевать комнатные растения или траву. Обычно это воспринимают как забаву или каприз, однако ученые из Университета Хай-Пойнт (Северная Каролина) пришли к выводу, что такое поведение имеет вполне практическую основу.

Как пишет Discovery Magazine, коты прибегают к грыжению растений не из баловства, а чтобы очистить желудок от комков шерсти. Микроскопический анализ шести образцов показал, что зазубренные края листьев и крохотные выступы на его поверхности переплетаются с шерстью, помогая вывести ее естественным путем. Исследователи сравнили этот механизм с прочисткой забитой трубы.

Это открытие отрицает более старую гипотезу, будто коты поедают траву для борьбы с паразитами. Оказалось, что структура листьев слишком мелкая, чтобы справиться с глистами, которые значительно больше шерстяных комков.

Особое внимание ученые обратили на то, что кошек часто привлекают морозостойкие комнатные растения и садовые травы, в частности традесканция. Все они имеют общую черту – шероховатую микроскопическую поверхность, которая работает как "естественная щетка" для желудка животного.

