Почему нельзя говорить 'з другого боку': объяснение Авраменко

Известный украинский языковед Александр Авраменко заявил, что словосочетание "з другого боку" является неправильным. В то время как правильно говорить "с другой стороны".

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Об этом он сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1". Александр Авраменко отметил, что до недавнего времени украинцы чаще использовали конструкции "з одного боку" и "з другого боку".

"Однако ученые Института украинского языка… советуют употреблять выражение "з іншого боку", – сказал Александр Авраменко.

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Он подчеркнул, что употребляя соединение "з іншого боку" человек не ограничен только двумя аспектами анализа. В качестве примера он привел покупку мягкой игрушки ребенку.

"Например, вы выбираете своему малышу мягкую игрушку и размышляете, да, она "з одного боку" хорошая, "з іншого боку" – мягкая, то есть безопасная. А еще "з іншого боку" – недорогая", – рассказал он.

По его словам, аргументов может быть не только два – "з одного боку" и "з другого", но и три, четыре и даже больше. Поэтому на украинском языке правильно говорить "з одного боку" и "з іншого боку".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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