Прекрасно дополнит вечернее чаепитие: рецепт 'карамельного' яблочного варенья на зиму

Карамельное яблочное варенье – это вкусный и ароматный способ разнообразить зимние заготовки. Оно сочетает нежность яблок с насыщенностью карамели и отлично подходит как для чаепития, так и для выпечки.

Об этом пишет noviydoctor. Для приготовления понадобятся яблоки твердых сортов (например, "Антоновка", "Симиренко" или "Гренни Смит"), сахар, немного воды, сливочное масло и лимонный сок. Сначала фрукты очищают и нарезают, параллельно в кастрюле варят карамель до золотистого цвета. В нее добавляют масло для более мягкого вкуса, после чего закладывают яблоки и тушат около 20 минут. Завершающий штрих – лимонный сок, подчеркивающий аромат и помогающий сохранить красивый цвет.

Готовое варенье имеет прозрачные кусочки фруктов в густом сиропе. Его разлагают в стерильные банки и закатывают. Заготовка хранится до года в холодном темном месте.

Чтобы разнообразить вкус, можно добавить щепотку корицы или ванили. Такое варенье отлично подходит с чаем, а еще его удобно использовать как начинку для пирогов или прослойок в тортах.

