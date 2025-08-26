Просто и без лишних хлопот: рецепт быстрых маринованных помидоров

Маринованные помидоры снова стали настоящим хитом домашних заготовок. Они спасают в холодное время года, когда так не хватает свежих овощей и прекрасно сочетаются с мясом, рыбой, картофелем или крупами. А главное – приготовить их можно без специального оборудования.

Об этом пишет LVIV.MEDIA. Чтобы консервация удалась, важно выбрать правильные плоды. Лучше всего подходят плотные и мясистые томаты сорта "сливки" среднего размера. Они удобны в использовании и остаются упругими даже после стерилизации. Слишком большие или перезрелые помидоры лучше отложить – первые часто трескаются, а вторые больше подходят для соусов или кетчупов.

Для приготовления вам понадобится:

томаты – 2 кг;

вода – 1 л.;

сахар – 6 ст. л.

соль – 1 ст. л. с горкой;

столовый уксус 9% – 70 мл;

лавровый лист – 3 шт.;

10 горошин душистого перца;

3 бутона гвоздики.

Банки перед работой обязательно нужно простерилизовать, а помидоры тщательно вымыть и выложить слоями, перекладывая специями – душистым перцем, лавровым листом и гвоздикой. Маринад готовится из воды, соли, сахара и небольшого количества уксуса: смесь кипятят, растворяя все кристаллы, затем сразу заливают ею овощи. Далее банку ставят в кастрюлю с горячей водой и стерилизуют еще около четверти часа – это гарантия, что заготовка будет стоять всю зиму.

Остается только герметично закатать крышку, перевернуть банку вверх дном и оставить под полотенцем, пока она полностью не остынет. Хранить маринованные помидоры лучше в темном прохладном месте. Вкус у них раскрывается уже через три недели и остается насыщенным в течение года.

