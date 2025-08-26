Просто и без лишних хлопот: рецепт быстрых маринованных помидоров
Маринованные помидоры снова стали настоящим хитом домашних заготовок. Они спасают в холодное время года, когда так не хватает свежих овощей и прекрасно сочетаются с мясом, рыбой, картофелем или крупами. А главное – приготовить их можно без специального оборудования.
Об этом пишет LVIV.MEDIA. Чтобы консервация удалась, важно выбрать правильные плоды. Лучше всего подходят плотные и мясистые томаты сорта "сливки" среднего размера. Они удобны в использовании и остаются упругими даже после стерилизации. Слишком большие или перезрелые помидоры лучше отложить – первые часто трескаются, а вторые больше подходят для соусов или кетчупов.
Для приготовления вам понадобится:
- томаты – 2 кг;
- вода – 1 л.;
- сахар – 6 ст. л.
- соль – 1 ст. л. с горкой;
- столовый уксус 9% – 70 мл;
- лавровый лист – 3 шт.;
- 10 горошин душистого перца;
- 3 бутона гвоздики.
Банки перед работой обязательно нужно простерилизовать, а помидоры тщательно вымыть и выложить слоями, перекладывая специями – душистым перцем, лавровым листом и гвоздикой. Маринад готовится из воды, соли, сахара и небольшого количества уксуса: смесь кипятят, растворяя все кристаллы, затем сразу заливают ею овощи. Далее банку ставят в кастрюлю с горячей водой и стерилизуют еще около четверти часа – это гарантия, что заготовка будет стоять всю зиму.
Остается только герметично закатать крышку, перевернуть банку вверх дном и оставить под полотенцем, пока она полностью не остынет. Хранить маринованные помидоры лучше в темном прохладном месте. Вкус у них раскрывается уже через три недели и остается насыщенным в течение года.
