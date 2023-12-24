'Пундики-мундики', 'фіґлі-міґлі': Авраменко объяснил значения забавных слов

Знаете ли вы, что означает "пундики-мундики" и "фіґлі-міґлі"? Известный языковед Александр Авраменко объяснил значение этих украинских слов.

Видео дня

Об этом он рассказал в своем уроке в программе "Сніданок з 1+1". Авраменко заявил, что нужно учить язык, который передали предки.

"Сегодня поговорим о пундиках. Забавное слово. А что оно означает? Пундик – это род печенья или пирожков. Также им обозначают любую вкусную еду, лакомство, словом – вкусности", – сказал Александр Авраменко.

Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "перчатки"

Языковед отметил, что слово "пундики-мундики" – это бесполезная еда, в частности печенье, чипсы, бутерброды и прочее. Словом "фигли-мигли" обозначают проделки, шутки, уловки, а также ухаживания, женихания, любовные дела, приключения и залеты.

По его словам, выражение "шуры-муры" нужно заменить на "фигли-мигли".

"Впустите в свою жизнь эти вкусные и смешные слова – "пундики-мундики" и "фіґлі-міґлі". Но не злоупотребляйте тем, что они означают. Потому что, как говорится, что слишком, то и свиньи не едят. Вот и все", – добавил он.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !