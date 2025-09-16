Спасет от простуды: рецепт тыквенного сока на зиму

Тыквенный сок с апельсином – отличный способ сохранить пользу тыквы и иметь под рукой источник витаминов в холодный сезон. Благодаря цитрусовой нотке напиток получается ароматным, с приятным кисло-сладким вкусом, который оценит вся семья.

Об этом пишет Новости. Live. Для приготовления требуется средняя тыква весом около пяти килограммов, чуть более двух литров воды, полкило сахара, чайная ложка лимонной кислоты и три апельсина. Очищенную от кожуры и семян тыкву нарезают кусочками, отваривают в воде до мягкости и перебивают блендером до однородного пюре. После этого добавляют сахар, лимонную кислоту и свежевыжатый сок апельсинов. Смесь доводят до кипения и проваривают несколько минут, постоянно помешивая, чтобы напиток не пригорел.

Готовый горячий сок разливают в стерилизованные банки или бутылки, плотно закрывают, переворачивают вверх дном и покрывают одеялом до полного охлаждения. В результате получается насыщенный, ароматный и очень полезный напиток, который зимой не только укрепит иммунитет, но подарит настроение летом.

