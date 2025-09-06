Такого вы еще не пробовали: рецепт пряных маринованных слив Вкусные зимние заготовки можно делать не только из овощей, но и из фруктов и ягод. Особой популярностью пользуются маринованные сливы, которые благодаря пряному маринаду с гвоздикой и душистым перцем приобретают яркий, насыщенный вкус.

Об этом пишет OBOZ. Для приготовления понадобятся: 4 кг твердых, не слишком спелых слив, 1,5 кг сахара, 300 мл уксуса, а также по трети пачки душистого перца, гвоздики и лаврового листа.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов. Сначала следует вскипятить сироп из уксуса и сахара, после чего залить им сливы. На следующий день сироп сливают, добавляют специи, снова доводят до кипения и повторно заливают фрукты. Эту процедуру необходимо производить 10 раз, ежедневно перемешивая сливы. На последнем этапе горячим маринадом заливают сливы, разложенные в стерилизованные банки, после чего банки закатывают и переворачивают вверх дном.

Такие маринованные сливы хранятся долго и прекрасно дополнят любой праздничный или повседневный стол.

