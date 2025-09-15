В магазин больше ни ногой: рецепт томатного сока на зиму

Томатный сок – одна из самых вкусных и полезных заготовок на зиму. Если у вас нет соковыжималки, не волнуйтесь: приготовленный вручную сок получается более густым, ароматным и насыщенным любого магазинного.

Только несколько простых ингредиентов – и на вашей полочке появится настоящая витаминная бомба! Об этом пишет vsn.

Ингредиенты:

Помидоры - 5 кг (лучше сочные, мясистые сорта)

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 2 ст. л. (по вкусу)

Лавровый лист – 1–2 шт. (по желанию)

Перец горошком – 4–6 шт.

Уксус 9% – 1 ч. л. на 1 л сока (при необходимости для лучшего хранения)

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Пошаговый рецепт:

Подготовка помидоров: Помойте и порежьте помидоры на несколько частей. Не нужно чистить, просто сложите в большую кастрюлю. Вываривание: доведите помидоры до кипения и тушите на медленном огне 20–25 минут, помешивая. Помидоры должны хорошо размягчиться и пустить сок. Постепенно перелейте горячую массу в металлическое сито или дуршлаг с мелкими отверстиями. Перетирайте ложкой или деревянной пестикой, чтобы отделить кожуру и семена. Получите чистый, густой сок. Поверните сок в кастрюлю, добавьте соль , сахар, лавровый лист, перец. По желанию – уксус. Доведите до кипения и проварите 5-7 минут. Разливаем в банки: Горячий сок разлейте в стерильные банки или бутылки, закрутите крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного охлаждения.

Для однородного сока можно после протирания пройти через марлю или взбить блендером. Без уксуса храните сок в холодильнике или прохладном погребе. Любите острое? Добавьте немного молотого перца чили или чеснок. Такой томатный сок идеально подойдет для питья, борща, соусов или лечо.

Также, советуем рецепт томатного соуса с базиликом на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!