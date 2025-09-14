Вкусность до чая за 5 минут: рецепт быстрого малинового варенья

Лето – лучшее время, чтобы позаботиться о зимних запасах и насладиться свежими ягодами. Особенно популярно малиновое варенье: в холодное время года баночка с этой вкусностью дарит тепло и уют. Ниже несколько рецептов, которые помогут приготовить любимое лакомство.

Классическое малиновое варенье

Для начала понадобится килограмм малины, 700 г сахара и 100 мл воды. Ягоды очищают от хвостиков, засыпают сахаром, добавляют воду и доводят до кипения. После пяти минут варки на слабом огне варенье разливают в стерилизованные банки, закатывают и оставляют охлаждаться под одеялом.

"Пятиминутка"

Этот способ требует больше внимания, однако результат того стоит. Полтора килограмма ягод пересыпают килограммом сахара, выдерживают несколько часов, а затем ставят на плиту. После закипания смесь варят всего пять минут, убирают пену, добавляют оставшийся сахар и оставляют остывать. Процесс кипячения повторяют трижды, после чего варенье горячим закрывают в банки.

Малина с апельсином и имбирем

Для более пикантного вкуса принимают килограмм малины, 800 г сахара, апельсин и 40 г свежего имбиря. Половину ягод пересыпают сахаром, добавляют апельсиновую цедру и сок, натертый имбирь, после чего тушат. Сочетание цитрусовых ноток и остроты создает необычный, но очень согревающий вкус.

Такие заготовки станут настоящим спасением зимой — варенье из малины не только радует вкусом, но и помогает бороться с простудами.

