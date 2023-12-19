Языковед объяснил, какая разница между словами 'жилий' и 'житловий'

Часто люди путают слова "жилий" и "житловий". Однако они имеют достаточно разный контекст, который необходимо учитывать.

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Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил, чем отличаются эти слова и как правильно их использовать. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"В чем же заключается разница? Правильно сказать "жилий" фонд города или "житловий"? Конечно же, "житловий фонд міста", – отметил языковед.

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Авраменко указал, что "житловий" – это касающийся жилья или предназначенный для жизни людей. К примеру, "житловий фонд міста", или "житловий будинок".

В свою очередь "жилий" – это обжитый, тот, в котором живут люди. Поэтому на этапе строительства дом "житловий". "Жилим" он станет тогда, когда в него заселятся люди.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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