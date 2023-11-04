Языковед объяснил, почему не стоит поздравлять с 'досягнутими успіхами'

Украинцы нередко употребляют лишние слова, которые дублируют смысл. Такие слова можно выкинуть из фразы, не изменив сути выражения.

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Известный украинский учитель Александр Авраменко привел пример популярных слов-дубтелей и объяснил, как от них избавиться. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Соединения слов "офіційні документи" или "підніматися вгору". На первый взгляд, все в пределах нормы. Но зачем употреблять ничего, которые ничего не добавляют. Документы – это ведь и так официальные бумаги. То для чего добавлять прилагательное "офіційні". Так же "підніматися вгору". Разве можно "підніматися вниз"? Здесь слово "вгору" лишнее", – отметил языковед.

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Еще одним из примеров Авраменко привел фразу "вітати з досягнутими успіхами". По его словам, слово "досягнуті" лишнее, ведь никому не пришло бы в голову приветствовать с успехами, которые не достигнуты.

Также языковед указал на недостаток в фразе "виправляти наявні помилки". Однако нельзя исправлять ошибки, которых нет.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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