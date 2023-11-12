Языковед объяснил важную разницу между профессиями 'маляр' и 'муляр'

В украинском языке есть подобные по звучанию слова, в частности, "маляр" и "муляр". Их используют для обозначения двух разных профессий.

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В речи люди часто могут неправильно употреблять эти слова и путать их. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Маляр – это рабочий, красящий здания, стены помещений, но не только. Также маляром называют людей, пишущих картины, то есть художников", – отметил учитель украинского языка.

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В свою очередь "муляр" – это мастер кладки. Другими словами, это человек, возводящий кирпичные дома.

Кроме этого существует профессия каменщика, которую не стоит путать с "муляром". По словам Авраменко, каменщики добывают камни в карьере.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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