Готовые за несколько дней: рецепт ароматных квашеных помидоров в ведре

Квашенные помидоры чаще всего готовят в ведре – это удобно, а смаковать закуской можно уже через несколько дней. Предлагаем проверенный "бабушкин" рецепт, который делает томаты пикантными и ароматными.

Об этом пишет unian. Для приготовления понадобится 8–10 кг плотных целых помидоров, 5 литров воды, 2 стакана соли, 5 столовых ложек сахара с горкой, 10 зубчиков чеснока, болгарский перец, столовая ложка горчичного порошка, листьев смородины и вишни, а также корень хрена.

Помидоры тщательно моют. В воде комнатной температуры растворяют соль и сахар, после чего маринад охлаждают в холодильнике. На дно ведра кладут листья смородины и вишни, кусочки хрена и чеснок. Далее выкладывают половину помидоров, снова добавляют зелень и чеснок, а сверху – остальные томаты. Все накрывают листьями, посыпают горчичным порошком и заливают рассолом.

Важно: ведро только закрывают крышкой, но не закрывают плотно. Если оставить его при комнатной температуре, первые квашеные помидоры можно отведать уже через 4 дня. В прохладном месте они созреют примерно через месяц.

