Хозяйки посоветовали, что нужно добавить к квашеной капусте, чтобы она хрустела

Доступный, полезный и вкусный овощ – капуста – идеально подходит для различных методов консервации на зиму. Вы можете использовать ее в качестве начинки для пирожков или заквашивать. Однако, главное – сделать квашеную капусту хрустящей и сочной, избежав мягкости.

Об этом пишет tutkatamka.

Для того чтобы достичь хруста во время заквашивания капусты в ее собственном соке, важно добавлять соль. Это помогает сохранить структуру овоща. Идеальное соотношение: 1 столовая ложка соли на 1 кг капусты. Кроме того, в первые 2-3 дня брожения важно опускать в капусту деревянную палочку, чтобы удалить избыток углекислого газа.

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Вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 килограмма белокочанной капусты

300 граммов моркови

1 столовая ложка сахара

3 столовые ложки соли

2 веточки гвоздики

2 лавровых листа

5-6 горошинок душистого перца

И вот простой способ приготовления:

Очистите капусту от верхних листьев и удалите стержень. Мелко нашинкуйте ее. Посолите капусту, добавьте сахар и перемешайте руками. Также включите натертую морковь и специи и все это тщательно перемешайте. Уплотните капусту в посуде, прижмите вес и закройте марлей. Оставьте ее при комнатной температуре для брожения. Время от времени снимайте пену и погружайте деревянную палочку в капусту. Через 3-4 дня брожение закончится и тогда вес можно удалить. Капусту следует перенести в холодное место для последующего хранения.

Напомним, мы уже писали, как сберечь капусту на весь зимний период.

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