Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму
Сочетание сочных помидоров и яблок создает уникальный кисло-сладкий вкус, который трудно повторить. Если правильно подобрать пропорции и добавить специи, получите соус, который станет настоящей изюминкой на столе.
Ингредиенты (на 4 кг помидоров):
- яблоки - 500 г
- болгарский перец – 4 шт.
- лук – 4 шт.
- перец чили – 2 шт.
- чеснок - 1 головка
- соль – 1 ст. л.
- сахар - 300 г
- уксус 9% - 100 мл
- лавровый лист – 8 шт.
- гвоздика – 8 шт.
- молотый кориандр - 1 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры и яблоки нарежьте кусочками, сложите в кастрюлю и варите на слабом огне.
- Лук, чеснок и перец пропустите через мясорубку или размельчите блендером, добавьте к помидорно-яблочной массе.
- Посолите и тушите около 1,5 часов.
- Протрите массу через сито, чтобы соус стал однородным.
- Поверните на огонь, добавьте специи, сахар и уксус. Варите еще 30 минут.
- Готовый кетчуп разлейте в стерилизованные банки, закройте плотно крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем до полного охлаждения.
Такой соус можно пробовать уже через несколько дней, а храниться он будет круглый год. Лучше готовить сразу большую партию — процесс хоть и длительный, но результат того стоит.
