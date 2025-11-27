Их не так легко найти: топ самых редких пород собак

Большинство из нас каждый день видят лабрадоров, немецких овчарок или корги, но есть породы, о существовании которых знают только настоящие ценители. Эти породы собак сегодня относятся к настоящей редкости — из-за войн, географической изоляции, сложного характера или просто прошедшей моды.

Об этом пишет Paradepets.

Польская низменная овчарка (PON)

Пушистый "маленький бобтейл" из Польши, выглядящий как миниатюрная староанглийская овчарка. Во время двух мировых войн порода оказалась на грани исчезновения: поголовье сократилось до нескольких особей. Благодаря энтузиастам ее удалось спасти, но до сих пор это одна из самых редких овчарок Европы.

Скай-терьер

Элегантный шотландский аристократ с длинной шелковистой шерстью и ушами-крыльями летучей мыши. В викторианскую эпоху эти собаки являлись любимцами королевы Виктории и богемы, а сегодня в мире осталось менее 4000 особей. Высокие требования к уходу и дрессировке отпугнули массового владельца.

Ивицкая борзая (поденко ибисенко)

Стройная охотничья борзая с Балеарских островов, которую столетиями почти не вывозили за пределы Ибицы. Нежный, умный и очень энергичный — идеальный компаньон для активных людей, но сильный охотничий инстинкт требует надежно огражденного двора.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Ханаанская собака

Единственная порода Израиля и одна из древнейших "парий" мира — собака, эволюционировавшая естественным путем в пустынях Ближнего Востока, а не выведенная человеком. Умная, бдительная, очень преданная семье, но нуждающаяся в ранней и основательной социализации, иначе может быть настороженной к чужим.

Чирнеко дель Этна (сицилийская борзая)

Грациозный охотник из вулканических склонов Этны. В начале ХХ века порода чуть не исчезла полностью, и только благодаря нескольким заводчикам ее удалось возродить. Сегодня в мире регистрируют всего 100–150 щенков в год. Преимущество — почти не линяет, не слюняет и нуждается в минимальном груминге.

Азовок

Высокая африканская борзая из Сахеля, которую в 2024 году AKC официально признала самой редкой породой в США. В мире осталось около тысячи особей. Стройный, как модель, и ведет себя иногда по-кошачьи независимо, но к "своим" чрезвычайно нежен и предан.

Эти шесть пород — живые напоминания, что красота и уникальность часто идут бок о бок с хрупкостью. Встретить их на улице – настоящая удача.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!