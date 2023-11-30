Как будет на украинском 'приводить пример': языковед назвал частую ошибку перевода

Многие пользуются кальками по русскому языку, вместо использования украинских соответствий. В частности, это касается выражений "задавати питання", "приводити приклад" и "підводити підсумки".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно формулировать эти высказывания. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

Нельзя говорить "підводити підсумки", поскольку это калька из русского. Подводить можно только ресницы, а итоги "підбивають".

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Также Авраменко рассказал, что "задавати" можно только домашнее задание или определенный темп, а вопросы "ставлять".

"Приводити приклад" – тоже неправильно, поскольку это дословный перевод русского словосочетания "приводить пример". В украинском языке приводят ребенка в детсад или приводят в действие двигатель. А пример "наводять".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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