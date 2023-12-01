Как правильно перевести 'кладбище' на украинский: откажитесь от суржика

Многие люди продолжают использовать суржиковые слова, происходящие из русского, вместо украинских соответствий. В частности, это касается слова "кладбище".

Слова "кладбище" нет в русском языке. Вместо него следует использовать одно из двух украинских слов, сообщает "Антисуржик".

Одним из вариантов есть слово "кладовище". Также на украинском правильно будет сказать "цвинтар".

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В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается такое определение слова "кладовище" – это "место для захоронения умерших; цвинтар, гробовище".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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