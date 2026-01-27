Как уберечь лапы собаки от замерзания и воздействия противогололедной смеси: советы ветеринара

Противоголедная смесь, которой посыпают улицы, может серьезно раздражать лапки собаки: соль, химикаты и песок вызывают жжение, трещины и даже химические ожоги. Многие собаки начинают останавливаться каждые несколько метров, поднимают лапы и отказываются идти дальше, пока владелец не вытрет их.

Это создает дискомфорт как животному, так и владельцу. О том, как уберечь лапы любимца от реагентов, в эфире Общественного радио рассказала Виктория Фильштинская-Лялько — врач ветеринарной медицины, анестезиологиня, главный врач ветеринарного госпиталя "Шанти" в Харькове.

Самые эффективные способы защиты

Специальный воск для кавычек. Перед каждой прогулкой наносите на подушечки и межпальцевые промежутки специальный воск (продается в зоомагазинах). Он смягчает кожу, создает барьер против соли и химикатов, содержит масла и увлажняющие компоненты. Воск наносят один раз в день – он держится долго. Если у собаки аллергия на воск, можно перейти на крем или бальзам (они немного дороже, но тоже эффективны). Крем нужно наносить перед каждой прогулкой, дождаться полного впитывания и только тогда выходить на улицу. Сапоги или бахилы. Самый надежный и эффективный способ – это сапожки для собак или резиновые/силиконовые бахилы. Они полностью изолируют кавычки от реагентов, снега, соли и грязи. Единственный минус – собаку нужно приучить к обуви. Начните с коротких тренировок дома: надевайте на несколько минут, хвалите, давайте лакомство. Со временем большинство собак привыкают и спокойно гуляют в сапожках. Обязательно мытье лап после каждой прогулки. Вернувшись домой, немедленно мойте лапы теплой (не горячей!) водой. Особенно тщательно промывайте межпальцевые промежутки – там чаще всего скапливается соль и химикаты. Для мытья можно использовать зоошампунь или обычное детское мыло без отдушек. После мытья обязательно вытирайте лапы насухо полотенцем. Если шерсть между пальцами длинная – ее рекомендуется регулярно подрезать, чтобы реагенты не накапливались.

Дополнительные советы от ветеринара

Если подушечки уже потрескались или покраснели – нанесите заживляющий крем (например, с пантенолом или пчелиным воском) и временно избегайте улицы с реагентами.

Избегайте контакта со смесью, содержащей хлорид кальций или магний хлорид — они особенно агрессивны к коже.

Если собака очень чувствительна – выбирайте для прогулок менее обработанные улицы или имейте с собой влажные салфетки для быстрого протирания лап.

Зимние реагенты – это настоящее испытание для лап собаки, но с правильной защитой (воск, крем, сапожки + обязательная мойка) можно полностью избежать раздражений и трещин. Регулярный уход за кавычками зимой – это инвестиция в здоровье и комфорт вашего любимца.

