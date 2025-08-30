Кот отказывается есть: ветеринар посоветовала, какой корм лучше выбрать

Ветеринарка Кэти Микс объясняет, что кошачья прихотливость у еды имеет свои основания, и владельцам часто приходится подбирать рацион методом проб и ошибок, чтобы найти оптимальный вариант именно для их любимца.

Об этом пишет PetMD. Один из самых частых вопросов хозяев касается выбора между сухим и влажным кормом. Оба вида имеют преимущества, но выбор зависит от индивидуальных потребностей и образа жизни животного. Основная разница заключается в содержании воды: сухой корм содержит примерно 10% влаги, остальные – это концентрированные питательные вещества, тогда как во влажном – около 70% жидкости, благодаря чему он лучше усваивается и дополнительно обеспечивает организм кота необходимым увлажнением.

Сухие рационы обычно имеют большее количество углеводов, тогда как соотношение белков и жиров зависит от производителя. В то же время даже самый качественный корм может не прийтись коту по вкусу — иногда это просто вопрос его настроения. В такой ситуации хозяевам приходится приспосабливаться к пищевым предпочтениям своего пушистика, ведь универсального решения для всех не существует.

