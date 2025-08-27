На это стоит обратить внимание: почему коты и собаки едят траву и когда волноваться.

Многие владельцы замечали, как их кошки или собаки время от времени жуют траву. Несмотря на многочисленные исследования и предположения, универсальный ответ на вопрос, зачем они это делают, пока нет.

Одной из самых популярных версий есть то, что животные пытаются самостоятельно облегчить проблемы с желудком. Однако опросы показали, что лишь небольшой процент собак и кошек имел признаки недомогания, прежде чем съесть траву. Другая гипотеза касается выведения шерсти, но исследования доказали, что разницы между длинношерстными и короткошерстными котами в этом вопросе нет. Об этом пишет Livescience.

Некоторые ученые считают, что поедаемость травы может быть инстинктивным способом очищения организма от паразитов, что подтверждается наблюдениями за дикими животными. В то же время эта теория менее актуальна для домашних питомцев, которые проходят регулярную дегельминтизацию. Существует предположение, что трава может служить дополнительным источником питательных веществ, хотя для животных на сбалансированном рационе это маловероятно.

Большинство ветеринаров склоняются к мнению, что единого объяснения не существует. Кто делает это из любопытства, другие — через инстинкты или просто потому, что им нравится вкус или сам процесс. Самое простое объяснение состоит в том, что траву они едят именно потому, что хотят.

В большинстве случаев такое поведение не представляет опасности. Однако если животное начинает жадно есть траву, часто блевать или имеет проблемы с стулом, следует обратиться к ветеринару. Также нужно следить, чтобы растения не были обработаны химикатами, ведь это может представлять угрозу здоровью.

