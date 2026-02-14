Названа самая древняя порода собак: как называется

Ученые недавно провели масштабное исследование, используя ДНК современных собак и археологические останки, чтобы проследить долговременную историю взаимодействия людей и собак в северных регионах. Гренландские ездовые собаки, или киммек, играют ключевую роль в жизни людей Арктики уже более 9500 лет. Их широкое распространение в полярных регионах свидетельствует об огромном значении этих животных для выживания в суровых условиях.

Сегодня киммек считаются одними из самых древних ездовых собак, а возможно, и старейшими породами вообще.

Несмотря на тысячелетнюю историю сосуществования с человеком, численность породы стремительно сокращается. Это влияет на изменения климата и новые угрозы, в частности:

уменьшение площади снежного покрова и ледников;

активное использование снегоходов, что изменяет традиционный образ жизни.

Как следствие, численность гренландских ездовых собак снизилась с примерно 25 000 особей в 2002 году до около 13 000 в 2020 году, что вызывает беспокойство у ученых по поводу будущего породы.

Постдокторантка Национальных институтов здравоохранения США Татьяна Фейерборн вместе с коллегами проанализировала ДНК современных собак и остатки древних собак, найденных на археологических памятниках Гренландии. Ученым удалось секвенировать 92 генома собак в возрасте до 800 лет и сравнить их с более чем 1900 другими геномами собак.

Результаты показали, что киммек образуют отдельную генетическую группу вместе с древними арктическими собаками, в частности с аляскинской собакой 3700 лет. Это открытие подтверждает не только генетическую преемственность породы, но и предоставляет новые доказательства истории миграции инуитов из северной Канады в Гренландию. По новым данным, миграция предположительно произошла около 200 лет раньше, чем считалось ранее (до XII века), что свидетельствует о прибытии инуитов на остров еще до норвежских поселенцев.

Хотя норвежские поселения просуществовали на острове до XV века, а позже датско-норвежские колонисты основали торговую факторию в Китае, генетическое смешивание киммек с европейскими собаками было минимальным. Ученые определили четыре основные генетические группы киммек, соответствующие географическому расселению людей по острову.

Авторы работы считают, что их результаты открывают новые перспективы изучения локальной эволюции животных под влиянием человека и окружающей среды. Генетические временные ряды региональных популяций могут помочь понять, как климат, технологии и образы жизни людей формировали развитие этих животных на протяжении тысячелетий.

