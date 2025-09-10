Просто и вкусно: рецепт маринованного перца в масле на зиму

Из болгарского перца можно приготовить простую и вкусную домашнюю консервацию, которая зимой станет отличным дополнением к любому блюду. Маринование в масле – один из самых удобных способов сохранить этот овощ. Перец не теряет своего природного вкуса, аромата и текстуры, а сама заготовка не требует стерилизации и легко сохраняется.

Об этом пишет today.ua. Для приготовления понадобится 3 кг болгарского перца разных цветов, литр воды, 300 г сахара, две столовые ложки соли, 200 мл растительного масла, 120 мл 9% уксуса, несколько лавровых листьев и душистый перец горошком.

Овощи нужно помыть, разрезать пополам, очистить от семян и плодоножек, а половинки разделить еще на несколько частей. В кастрюле готовят маринад: смешивают воду, растительное масло, соль, сахар, уксус, добавляют специи и доводят до кипения. В этот раствор погружают порезанный перец и проваривают 5-7 минут. Затем овощи разлагают в стерилизованные банки, повторяя процесс, пока весь перец не будет проварен и плотно выложен в тару.

В конце банки заливают горячим маринадом, закрывают крышками, переворачивают вверх дном, накрывают полотенцем и оставляют охлаждаться. Такая заготовка получается яркая, ароматная и сохраняет вкус лета даже в холодные месяцы.

