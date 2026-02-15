С ними не будет проблем: названы топ 'удобных' пород собак

Собака — это преданное животное, редко изменяющее своему хозяину. Однако не со всеми породами все равно легко жить: одни требуют много времени, сил и пространства, другие – наоборот, идеально вписываются даже в спокойный городской ритм.

Ветеринарка и специалист по поведению животных Джоанна Вуднатт в интервью Express.co.uk рассказала о трех породах, которые считаются одними из самых простых для содержания. По ее словам, среди крупных собак особенно выделяются борзые.

Несмотря на значительные размеры, эти животные очень спокойны и ленивы. Они предпочитают большую часть дня проводить на диване или в уютном кресле, чем часами бегать. Именно поэтому борзые отлично чувствуют себя даже в небольших квартирах или домах без большого двора. Распространенный миф о том, что борзай нужны ежедневные многочасовые пробежки, ветеринарша опровергает: им достаточно нескольких коротких прогулок, чтобы поддерживать физическую форму.

В то же время Джоанна Вуднатт отмечает важный нюанс: охотничий инстинкт у борзых очень сильный. Они мгновенно реагируют на любой быстро движущийся объект – белку, птицу или даже игрушку. Поэтому содержать борзую в доме, где есть кошки или мелкие животные, не рекомендуется — риск преследования и травмирования очень высок.

Второй породой, которую ветеринарша считает одной из самых простых в повседневной жизни, является кокапа - помесь кокер-спаниеля и пуделя. Эти собаки чрезвычайно любящие, покладистые и легко поддающиеся дрессировке. Они идеально подходят для семей с детьми, а также для людей, впервые заводящих собаку. Кокапы быстро адаптируются к ритму хозяев, не требуют чрезмерной активности и отлично ладят со всеми членами семьи.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Третьей удобной породой Джоанна Уднатт назвала бордер-терьера. Эти собаки имеют жесткую, практически неприхотливую шерсть, не требующую сложного ухода или частого груминга. Бордер-терьеры умны, любознательны и нуждаются примерно в часе умеренной активности в день плюс немного умственных игр, чтобы не скучать. При этом они не слишком гиперактивны и отлично чувствуют себя в городских условиях.

Ветеринарка подчеркнула: независимо от породы, каждая собака индивидуальна. Даже в пределах одной породы могут быть очень разные по характеру и темпераменту животного. Поэтому перед выбором следует не только изучить общие особенности породы, но и пообщаться с заводчиками, волонтерами приютов и другими владельцами, чтобы понять, подойдет ли именно эта собака вашему образу жизни.

Если вы ищете друга, не требующего чрезмерных усилий, но при этом дарящего радость и тепло ежедневно — борзая, кокапа и бордер-терьер могут стать отличным выбором. Главное – честно оценить свои возможности и быть готовым к ответственности за жизнь еще одного существа.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!