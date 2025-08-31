Семья съест в минуту: рецепт маринованных баклажанов

Хозяйке советуют простой и одновременно изысканный способ приготовления маринованных баклажанов, которые зимой станут настоящим украшением стола. Для этого берут упругие баклажаны с глянцевой шкуркой, нарезают их кружочками, обильно пересыпают солью и оставляют под гнетом на несколько часов.

Благодаря этому овощи отдают горечь и становятся более нежными. Об этом пишет noviydoctor.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг (выбирайте упругие, с блестящей кожурой);

Сладкий перец – 1,5 кг (красный или желтый, для цвета и сладости);

Острый перец – 2 стручка (не бойтесь, острота будет очень гармоничной);

Целая головка чеснока – около 100 г;

Томатная паста – 3 ст. л.;

Сахар – 100 г;

Соль – 40 г (большая, не йодированная);

Растительное масло – 80 мл;

Уксус (9%) – 30 мл.

Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила

Между тем, готовят маринад: сладкий и острый перец вместе с чесноком измельчают в мясорубке, добавляют томатную пасту, сахар, соль, масло и уксус. Выходит густой и душистый соус с приятной пикантностью.

Подготовленные баклажаны слегка обжаривают на сковороде до золотистой корочки, после чего пластами выкладывают в стерилизованные банки, щедро заливая каждый слой маринадом. Заготовки стерилизуют в горячей воде около двадцати минут, затем закручивают крышками и медленно оставляют под одеялом.

В результате получается ароматная закуска с насыщенным вкусом, которая будет прекрасно сохраняться до зимы. Достаточно дождаться, пока она настоится, и можно смаковать.

Также советуем попробовать рецепт маринованных помидоров половинками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!