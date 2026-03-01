Ученые изучили в Сербии массовое захоронение женщин и детей 9 века: чем интересно (фото)

В IX веке до н. э. на территории современной северной Сербии, в поселении Гомолава, произошла трагедия, ставшая одним из самых ярких свидетельств выборочного массового насилия в поздних бронзовых эпохах Европы. Археологи и биоархеологи пришли к выводу, что массовое захоронение 77 человек в неглубокой яме глубиной около 0,5 метра — это не следствие эпидемии или стихийного бедствия, а результат умышленного нападения, направленного преимущественно против женщин и детей.

Об этом подробно пишет Heritage Daily. Исследователи проанализировали останки 77 человек, захороненных вместе в одной яме. Более половины из них – дети в возрасте от 1 до 12 лет. Анализ пола по скелетным признакам, древней ДНК и пептидам эмали зубов показал, что среди взрослых преобладали женщины. Ранее считалось, что причиной смерти могла быть эпидемия, но тесты на патогены не обнаружили следов инфекционных заболеваний.

Убедительные доказательства дала биоархеологическая экспертиза травм. Многие скелеты имели незаживающие повреждения, полученные незадолго до смерти. Удары были сосредоточены преимущественно на спине и верхней части черепа – это типичная картина для атаки сзади или во время бегства, а не для боя лицом к лицу.

Генетический анализ 25 человек с низким покрытием генома показал, что между погребенными почти нет близких биологических связей, за исключением одной матери с двумя молодыми дочерьми. Это резко отличается от других массовых захоронений бронзового века, где жертвы обычно принадлежали к одной семье или небольшой общине.

Изотопный анализ стронция и пищевых сигнатур добавил важные детали: многие выросли в разных регионах и соблюдали различные диеты. Это свидетельствует о том, что жертвы были собраны из разных мест, вероятно, во время нападения или рейда, а не в результате внутреннего конфликта в одном поселении.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Само погребение было тщательно оформлено: рядом с телами нашли керамику, бронзовые украшения, останки молодой коровы (положенной под человеческие тела), остатки пищи, обломки жернова и сожженные семена. Такая организация указывает на ритуальный или символический характер захоронения – это не просто "сброшенные" тела, а умышленное обустроенное место.

В совокупности все данные указывают на целенаправленное выборочное насилие против женщин и детей в период социальной и политической нестабильности в Карпатском бассейне. Нападающие, вероятно, сознательно уничтожали будущее общины – женщин репродуктивного возраста и детей.

Напомним, в Израиле была найдена древняя печать в возрасте 2700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !