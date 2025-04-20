Урожай превзойдет все ожидания: как правильно использовать древесную золу

Зола, образующаяся во время сжигания органических материалов растительного происхождения, давно известна как эффективное натуральное удобрение.

Современные исследования подтверждают: зола содержит целый комплекс макро- и микроэлементов, важных для полноценного развития растений.

Самые ценные виды золы

Химический состав золы зависит от вида древесины. Зола лиственных пород обычно более питательна, чем зола хвойных. Молодые стволы содержат больше калия, чем древесина.

Почему огородники выбирают золу

Благодаря натуральному составу и легкоусвояемым элементам, зола — достойная альтернатива минеральным удобрениям. Она содержит не только калий и фосфор, но и железо, магний, бор, марганец, молибден и другие микроэлементы.

Древесная зола также повышает pH почвы, как и известь, однако имеет более быстрое действие, хотя и требует большего количества.

Кроме того, зола помогает бороться со слизнями: при попадании на влажную кожу вредителей она вызывает раздражение, отпугивая их от растений.

Эффект от внесения золы может сохраняться до 2–4 лет.

Как правильно использовать золу

Несмотря на многочисленные преимущества, древесная зола не содержит азота — он теряется во время горения. Поэтому культуры с высокой потребностью в азоте нуждаются в дополнительной подкормке.

Поскольку зола снижает кислотность почвы, она идеальна для кислых почв. Но ее нужно осторожно применять на нейтральных или щелочных участках, чтобы не вызывать нарушения баланса питательных веществ.

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Для каких культур зола полезна

Хорошо реагируют на золу:

Клубника, яблони, груши, сливы – для цветения и плодоношения нужен калий.

– для цветения и плодоношения нужен калий. Луковичные – требуют кальция для крепких стеблей.

– требуют кальция для крепких стеблей. Томаты, огурцы, перец, капуста, свекла, морковь, редька, смородина – золу добавляют в лунки или рассыпают между рядами.

– золу добавляют в лунки или рассыпают между рядами. Картофель подходит только для обработки клубней, потому что на нейтральных и щелочных почвах зола может вызвать паршу.

Не рекомендуется использовать золу для:

Кислолюбивых растений (голубика, черника, пионы, подсолнечник, розы) — повышение щелочности может вызвать хлороз.

Хранить золу нужно в сухом месте. Влага вымывает питательные вещества и превращает ее в малоэффективный осадок.

Внесение золы: когда и сколько

Оптимально вносить золу в конце или начале вегетационного периода — так она успеет нейтрализоваться до начала активного роста растений. Средняя норма — около 70 г на 1 м².

Для компоста золу добавляют тонким слоем (примерно 2 см) поверх каждого слоя органики, перемешивая кучу после каждого добавления. В "холодные" компосты ее лучше вносить в конце сезона.

Не злоупотребляйте — избыток золы может вызвать засол почвы.

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