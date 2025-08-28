Язык проглотите: рецепт маринованных помидоров половинками

Маринованные помидоры – это одна из самых любимых зимних заготовок, и среди множества рецептов далеко не все дают поистине удачный результат. Предлагаем проверенный вариант, который никогда не приподнимает: помидоры, разрезанные пополам, получаются ароматными, с приятным кисло-сладким привкусом и всегда первыми исчезают со стола зимой.

Для приготовления лучше использовать небольшие томаты с плотной кожурой, например сорта "Сливка". Помидоры нужно хорошо вымыть, разрезать пополам и удалить плодоножку. Банки следует предварительно простерилизовать. На дно кладут специи, зелень и чеснок, нарезанный пластинками. Далее плотно выкладывают половинки томатов и заливают их крутым кипятком. После этого банки прикрывают крышками и оставляют на 15–20 минут, чтобы овощи хорошо пропарились. Об этом пишет Сенсация.

Воду, по которой заливали помидоры, сливают и на ее основе готовят маринад: добавляют соль и сахар, доводят до кипения, а в конце вливают уксус. Готовым горячим маринадом заливают помидоры и сразу закатывают банки стерильными крышками. Затем их переворачивают вверх дном, накрывают полотенцем или одеялом и оставляют до полного охлаждения.

После этого заготовки можно переносить в холодное темное место на длительное хранение. Зимой такие помидоры будут иметь насыщенный вкус и станут отличным дополнением к любому блюду.

