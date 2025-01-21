Крымскотатарский чиберек с чернилами каракатицы: рецепт
Почти крымскотатарская кухня, потому что в тесто добавили чернила каракатицы.
ИНГРЕДИЕНТЫ на 12-14 шт
Тесто:
300 г муки
15 г масла
16 г чернил каракатицы
200 г воды (кипятка)
соль
Фарш:
400 г говяжьего фарша
1 томат
2 красные луковицы
100 г сыра
30 г воды
соль, перец
Рафинированное масло без запаха. Около 500 грамм.
Готовим
Делаем тесто:
Берем муку, соль, масло и чернила каракатицы, заливаем кипятком.
Перемешиваем деревянной ложкой, оставляем остыть.
Еще достаточно теплым вымешиваем, добавляем немного муки при необходимости – тесто должно быть эластичным, не липким, но и мягким. Под пленку, чтобы отлежалось.
А теперь фарш.
Я обожаю с помидорами и сыром. Поэтому берём мясо, натираем на терке лук, режем томат, творог, добавляем соль и черный перец. Можно и зелень!
Формируем чибреки:
На столе тоненько раскатываем кусочек теста, подпиливая мукой, круглой формой.
Кладем хорошую ложку фарша, закрываем края, выпуская лишний воздух и закрепляем дополнительно вилкой. Так поступаем заранее пол партии
Разогреваем масло на большом огне, проверяем, как жарится кусочек теста.
Жарим по 2 шт. около 1 мин с обеих сторон. Огонь достаточно большой – 8 из 9.
ЧИБЕРЕК готов, когда он начинает "надуваться" – это признак того, что внутри закипела начинка, тогда его надо быстро и осторожно снимать на бумажную салфетку.
Кушать лучше сложив пополам, так чтобы образовался "конверт" и не вытекал сок.
Вместо чернил можно добавить чайную ложку яблочного уксуса. Но это черное тесто получилось просто супер!