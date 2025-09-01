Шницель из баклажана: хрустящий и сочный
Хрустящий, сочный баклажан - получилось вкусно даже без мяса!
На 1 человека берем 1 баклажан:
Баклажаны 5-6 шт
Пармезан или ваш любимый сыр
400 г томатов в собственном соке
1 луковица
3 зубчика чеснока
Дополнительно можно порубить свежих томатов или добавить черри.
Базилик, душица, тимьян
200 г муки
75 г кукурузного крахмала
Специи: паприка, кориандр, сушеный чеснок, черный перец, соль
Несладкие кукурузные хлопья или панировочные сухари
Выбираю молодые баклажаны, прокалываю их вилкой и запекаю в духовке при 250 ° С 20-25 мин до мягкости. Накрываю пленкой или фольгой и охлаждаю.
Очищаю баклажаны от кожуры, немного разминаю вилкой – просто чтобы получился плоский "стейк". Подсаливаю.
Муку смешиваю с крахмалом, добавляю специй по полчайной ложки, свежемолотый перец, соль, иссеченные свежие травы (можно и сушеные, но стоит немного измельчить).
В мучную смесь добавляю воды, чтобы тесто было как на блине. Хлопья измельчаю и выкладываю в отдельную емкость. Готовлю масло для жарки.
Баклажан осторожно погружаю в кляр с обеих сторон, затем в хлопья, встряхиваю лишнее и жарю на среднем огне с обеих сторон.
В сковороде отдельно готовлю соус из свежих томатов: мелко режу лук, обжариваю, добавляю чеснок и свежие травы, помидоры в собственном соке и еще немного свежих сеченных. Тушу на медленном огне 10–12 мин, чтобы пошла лишняя кислота и они стали сладкими и по консистенции как соус.
На тарелку выкладываю теплый соус, натираю на него пармезан, сверху кладу горячие шницели и еще раз присыпаю пармезаном.
Ну, очень вкусно! Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями.